Mark Rutte eindigt politieke carriére • Verdriet op nepuitvaart • Goed nieuws voor wandelaars

AANGIFTE NA DOOD WOLF | De Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester Jager van de gemeente Westerveld en tegen de hobbyboer die zondagochtend werd aangevallen door de wolf, die uiteindelijk werd doodgeschoten. Dat meldt de organisatie in een persbericht. ,,Dit misdrijf mag niet onbestraft blijven.”

WOONPLEZIER BEDERFT DOOR PIZZERIA | Buurtbewoners zijn de overlast van pizzeria Attraverso in Zelhem beu. Ze willen dat de gemeente de houtoven van het restaurant verbiedt. De eigenaar hoopt dat het zover niet komt. ,,Ik wil pizza’s bakken op de traditionele Italiaanse manier.”

WEG AFGESLOTEN DOOR VEEVOER | Op de N322 in Zuilichem is maandagochtend een vrachtwagen van de weg geraakt en gekanteld. Het voertuig was beladen met grondstoffen voor veevoer.

VERDRIET OP NEPUITVAART | Sander Groot (54) uit Borne bestaat niet, maar zondagochtend werd hij wel gecremeerd. Het zorgde onverwachts voor verdriet, bij 72 mensen die hem niet kenden. Over een nepuitvaart met echte tranen. „Je gunt toch iedereen een goede laatste reis?”

NIEUWE START VV DOETINCHEM | Bij Voetbalvereniging Doetinchem zijn ze na de ellende van vorig seizoen weer positief. Met nieuwe spelers, het wegsnijden van rotte appels, een contract met gedragscode én een nieuw trainersduo moet een frisse start worden gemaakt in de vierde klasse C.

WIM (69) LAG MOGELIJK WEKEN DOOD IN HUIS WAAR HIJ MET BROER EN SCHOONZUS WOONDE | In De Bilt is zondag in een woning aan de Kamerlingh Onnesweg een man gevonden die al enige tijd overleden was. Tragisch. Maar in het huis woonden ook twee andere volwassenen. En dat roept vragen op bij omwonenden.,,Wat het ook is, het is raar en triest.”

RUTTE EINDIGT POLITIEKE CARRIÈRE | Zelfs de politieke carrière van overlevingskunstenaar Mark Rutte blijkt eindig: de VVD-leider stapt van het toneel.

SLACHTOFFERS STEEK- EN SCHIETPARTIJEN | Op de spoedeisende hulp en bij het level 1-traumacentrum hebben medisch specialisten en verpleegkundigen de handen vol aan slachtoffers van steek- en schietpartijen. ,,Het is verontrustend wat ik om mij heen zie”, zegt Traumachirurg Jochem Hoogendoorn. ,,De gevolgen zijn ingrijpender dan een willekeurig krantenbericht hierover doet vermoeden.”

STORT AAN KRITISCHE REACTIES | Een tweet waarin commissaris van de Koning John Berends het opneemt voor demissionair premier Mark Rutte heeft afgelopen etmaal tot grote verbazing geleid. Berends noemde het ‘onbeschaamd’, ‘opgepast’ en ‘respectloos’ dat Rutte werd opgedragen op te stappen. Maar moet hij dat als neutrale commissaris van de Koning dat soort uitlatingen wel doen?

NEGATIEVE TOL | Het Veerhuis in Varik is tegen alles wat de aarde kapot maakt, zegt beheerder Henry Mentink. Daarom, en om onteigening tegen te gaan, is haar stukje Waalbandijk gratis in bruikleen gegeven aan Waterschap Rivierenland. En wordt vandaag iedere passerende automobilist verblijd met 10 cent.

GOED NIEUWS VOOR WANDELAARS | Voor de deelnemers aan de Vierdaagse en de bezoekers van de bijbehorende feesten belooft het een topweek te worden qua weer. Waar vorig jaar de eerste loopdag geschrapt werd vanwege extreme temperaturen, wordt het nu ideaal wandelweer.

OPZOEK NAAR VERMISTE PEUTER | De Franse politie is bezig met een uitgebreide zoektocht over land en vanuit de lucht naar een jongetje van 2,5 jaar dat in het weekend verdween uit een gehucht in het zuiden van het land. Van de peuter, Émile, is nog geen spoor gevonden.

MAN DOODGESCHOTEN WOONWAGENKAMP | Een man is maandag doodgeschoten op het woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. De politie zoekt in de omgeving naar de schutter.

