Mark uit Engeland raakt op de Veluwe de weg kwijt en daardoor zijn camper én huis: ‘Ik ben zó verdrietig’

oproep Oproep voor het 40-jarig bestaan van de cd: wat was jouw eerste cd?

Op 1 oktober is het exact 40 jaar geleden dat de eerste cd-speler werd gepresenteerd. Het was een revolutie in de muziekwereld, die inmiddels al lang in het streamingtijdperk is aangekomen. De cd is alweer bijna nostalgie. Wat was jouw eerste cd?

