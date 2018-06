Markink: 'Dat geld is van ons. Punt'

Gelderland heeft vorig jaar 84 miljoen euro niet uitgegeven, terwijl dat wel de bedoeling was. Het vermogen van de provincie is gegroeid naar 4,3 miljard. Is dat nou een probleem of niet?

Gedeputeerde van Financiën Jan Markink: ,,Eigenlijk niet. We hebben veel geld in reserves zitten. In totaal 1,2 miljard euro. Het gaat om geld waarover Provinciale Staten al een besluit hebben genomen. En de uitvoering van die plannen duurt soms langer dan gedacht. Over de rondweg Lochem praten we al twintig jaar. Of neem de Traverse Dieren, een plan waarover in 2002 al een besluit is genomen en waarvan de tunnel volgende week open gaat. Na zestien jaar. Geld daarvoor zat in de reserve. We zijn verplicht dat zo te doen. Ik zou liever hebben dat het sneller ging, maar ik wil ook niet naar een systeem als in Rusland, waar ze bij de Winterspelen in Sotsji alles met de shovel opzij schoven. Hier hebben we een democratie.’’