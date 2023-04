Marre (25) moet soms wel honderd keer per dag plassen • Caroline van der Plas gaat optreden in Ahoy

INEZ WESKI STOPT MET VERDEDIGING RIDOUAN TAGHI | De gearresteerde strafadvocaat Inez Weski (68) stopt de verdediging van Ridouan Taghi. Dat hebben haar advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman bekend gemaakt. De Rotterdamse blijft twee weken langer vastzitten, heeft de rechter-commissaris maandagmiddag bepaald.

SLAPELOZE NACHTEN VOOR HENNIE EN LIES NA VERBRUIK VAN 1,4 MILJOEN EURO PER MAAND | Het zal je maar overkomen: dat je, zoals gebruikelijk, je maandelijks energieverbruik checkt en dat je daar ziet staan dat je in maart bijna 2 miljoen kWh stroom verbruikte. Oftewel voor 1,4 miljoen euro. En dat je vervolgens bij jouw energieleverancier niemand aan de telefoon kan krijgen die je geruststelt.

ZE ZITTEN ‘LEKKER ONDERUIT’VOOR DE TELEVISIE, DAN VLIEGT ER EEN KOGEL OVER HUN HOOFD | Het is zondagavond rond de klok van half zeven op een hofje aan de Roosendaalse Diamantdijk. Een man en vrouw kijken televisie in hun woonkamer. Plotseling klinkt een reeks schoten. Het laatste schot gaat dwars door een ruit, pal boven de plek waar ze zitten.

KIJKERS HUIVEREN VAN MISSTANDEN OP ZORGBOERDERIJ BIJ UNDERCOVER IN NEDERLAND | Zo’n tien mensen hebben zich zondagavond gemeld bij het terrein van een zorgboerderij in Wedde die onderwerp was van een aflevering van het tv-programma Undercover in Nederland. Cliënten van de boerderij zouden jarenlang fysiek en mentaal mishandeld zijn, was zondagavond te zien in wat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman zijn ‘heftigste undercoverzaak ooit’ noemde.

MARRE (25) MOET SOMS WEL HONDERD KEER PER DAG PLASSEN | Het leven van de Nijmeegse studente Marre Busscher bestaat op dit moment uit stagelopen en aan haar scriptie werken. Uitgaan met vriendinnen, sporten en een reisje maken, dat gaat niet. Door MS en het chronisch blaaspijnsyndroom staat het leven van de 25-jarige rechtenstudente stil. „Ik wil heel graag weer onbeperkt kunnen leven.”

DAG VAN DE STERREN: BEKIJK HIER WELKE RESTAURANTS DOOR MICHELIN ZIJN BELOOND | Michelin, de belangrijkste culinaire gids, heeft geen nieuwe sterren toegekend aan restaurants in het verspreidingsgebied van De Gelderlander. Wel heeft Bistrot Regent in Nijmegen een Bib Gourmand gekregen.

Volledig scherm Dit bestelbusje reed zich maandagmiddag klem onder De Oversteek in Nijmegen. Het is de zoveelste keer dat het hier misgaat. Beeldbewerking: De Gelderlander. © DG

WÉÉR GAAT HET MIS BIJ BERUCHT VIADUCT IN NIJMEGEN | Wéér is het raak: een busje heeft zich maandagmiddag klemgereden onder stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Het is de zoveelste keer dat het misgaat bij het beruchte viaduct.

VECHTEN VOOR ILAY (3) OP KICKBOKSGALA VAN JOOP UBEDA | Duizenden kinderen leven in Nederland met metabole ziekten. Zoals de 3-jarige kickboksfan Ilay.Om geld in te zamelen voor stichting Metakids wordt in zijn naam een jeugdkickboksgala gehouden.

TWINTIG VITESSE-AANHANGERS NAAR EHBO NA ROKERIGE SUPPORTERSTOCHT NAAR GELREDOME | Een tocht van Vitesse-supporters naar stadion GelreDome in Arnhem heeft voor meerdere deelnemers een nare afloop gekregen. Ongeveer twintig mensen meldden zich zaterdagavond bij de EHBO-post bij het stadion na het inademen van rook. Zeker één iemand moest nog naar het ziekenhuis.

ZINGEN KAN ZE NIET, TOCH GAAT CAROLINE VAN DER PLAS OPTREDEN IN AHOY | Ze zegt over zichzelf dat ze niet goed kan zingen, toch gaat Caroline van der Plas dat komend najaar doen in Ahoy. De politicus is op de RTM Stage in de Rotterdamse evenemententempel een van de gastartiesten van De Bevers. Van der Plas gaat met John de Bever een boerenmedley zingen.

NPO WIL AF VAN ONGEHOORD NEDERLAND: ‘GEEN ANDERE MOGELIJKHEID OVER’ | De NPO heeft staatssecretaris van Media, Gunay Uslu, gevraagd om omroep Ongehoord Nederland (ON!) uit het publieke bestel te zetten door de voorlopige vergunning in te trekken. Nooit eerder is zoiets in gang gezet in de Nederlandse omroepgeschiedenis.

NA REEKS GEWELDINCIDENTEN GRIJPT NS OPNIEUW IN: MEER VEILIGHEIDSPERSONEEL | De Nederlandse Spoorwegen gaan extra personeel rekruteren om de sociale veiligheid van medewerkers en reizigers op het spoor verder op te schroeven. Afgelopen weekend waren er weer meerdere geweldsincidenten te betreuren.

Volledig scherm Rolstoeltennisser Roy Kusters uit Baak. Deze foto is eenmalig rechtenvrij te gebruiken. © Johan Wolff

ROLSTOELTENNISSER ROY WIL OP 45-JARIGE LEEFTIJD NAAR PARALYMPISCHE SPELEN | Groot succes voor rolstoeltennisser Roy Kusters uit Baak: op zijn 40ste wist hij voor het eerst de finale te halen op het hoogste nationale niveau. Nu wil hij naar de Paralympische Spelen in 2028.

DAF HONDERDEN MILJOENEN KWIJT AAN COMPENSATIE GEDUPEERDE KLANTEN | Vrachtwagenfabrikant DAF moet waarschijnlijk honderden miljoenen euro’s aan schade vergoeden aan klanten die claimen tussen 1997 en 2011 te veel te hebben betaald voor geleverde trucks. Dat volgt uit een openbaar document dat moederbedrijf Paccar naar Amerikaanse toezichthouders heeft gestuurd, waarover Het Financieele Dagblad maandag schrijft.

RESTAURANT VAN SERGIO HERMAN GAAT VAN TWEE NAAR NUL STERREN | Pure C, het Zeeuwse restaurant van Sergio Herman, verliest twee sterren. Dat werd vandaag duidelijk in het persbericht dat volgde na de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland. Samen met die twee sterren ziet Herman eind deze maand ook zijn chef Syrco Bakker vertrekken. Het nieuws werd aan onze redactie bevestigd door Michelin.

