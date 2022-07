Martine en Aldine woonden in Oosterbeeks opvanghuis, nu wordt het binnenkort gesloopt

Duizenden vrouwen vonden de afgelopen 55 jaar een veilig onderkomen in Oosterbeek. In een opvang verborgen in het bos, ver van de buitenwereld. Het pand wijkt binnenkort voor woningbouw. Wat gebeurde daar eigenlijk?

Verderop lees je de persoonlijke verhalen van Aldine en Martine. Zij woonden in het opvanghuis.

Moviera is verhuisd naar Arnhem-Zuid. Sinds kort huizen er vluchtelingen in het pand. Tot februari, dan wijkt het pand voor nieuwe woningen. Tot ongenoegen van buurtbewoners. Die voeren nu een strijd tegen de nieuwbouwplannen op het terrein, tot aan de Raad van State. Die buigt zich momenteel over de kwestie. De buurt hekelt de kap van oude bomen die nodig is voor nieuwbouw. Het gaat om bomen die de afgelopen decennia veel leed hebben verborgen. Want wat gebeurde er eigenlijk op het terrein?

Ongehuwde moeders en kinderen

De Kleine Zusters van de Heilige Joseph waren in 1966 vanuit het centrum van Utrecht verhuisd naar landgoed Dreijerheide in Oosterbeek om zich daar te bekommeren om ongehuwde moeders en hun kinderen. Ze woonden zelf in de oude villa. Om de ongehuwde moeders en de kinderen te huisvesten, werd nieuwbouw gepleegd aan de Nico Bovenweg. Die ongehuwde moeders bevielen soms geblinddoekt en bleven vaak niet lang in Oosterbeek. De kinderen evenmin, enkele maanden tot een jaar. Tot ze werden geadopteerd.

Bij de oplevering leek het een uiterst modern gebouw, maar al snel was het concept achterhaald. Toen begin jaren zeventig steeds minder ongehuwde moeders naar Oosterbeek kwamen, moesten de zusters op zoek naar een nieuwe inkomstenbron. Ze hadden zich immers diep in de schulden gestoken voor de nieuwbouw. Dat schrijft ook historicus Anton van Renssen in zijn boek Zij kwamen nooit voor niets. Die nieuwe bron werd hulpverlening aan vrouwen die door relatieproblemen of huiselijk geweld een veilig onderkomen zochten.

Gescheiden van hun kinderen

De moeders werden in leefgroepen opgevangen. Eerst gescheiden van hun kinderen, later samen. ,,De moeders kwamen uit een situatie met stress, geweld en veel trauma’s. Dan moet je samen leven met vrouwen en kinderen met verschillende culturele achtergronden. Dat is niet makkelijk’’, zegt Lisette Pouls die vanaf eind jaren tachtig in Oosterbeek werkte.

Ze heeft de hulpverlening zien veranderen. Die was eerst christelijk, later feministisch. In een groep konden vrouwen elkaar vaak wel helpen, maar ontstonden ook veel conflicten. Door de vrouwen meer privacy te geven, is er voor hen meer rust. Moviera, dat in 2012 na een fusie ontstond, besloot daarom dat ze af wilde van de leefgroepen. Alleen was het gebouw in Oosterbeek daar niet op toegerust. ,,Het gebouw in Oosterbeek had zijn tijd gehad’’, zegt Pouls.

Moviera besloot daarom om nieuwbouw te plegen. Niet weggestopt in een bos, maar in de Arnhemse woonwijk Elderveld. ,,In het nieuwe pand in Arnhem-Zuid hebben de vrouwen allemaal een eigen appartement. Dat is nog steeds niet groot. Maar het is wel belangrijk dat als je in een crisis zit, je ruimte hebt om bij te komen.’’