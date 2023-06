Massale drukte tankstations • Gedoe kaartjes DTRH • Onrust door statiegeld

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 30 juni.

ZITGEDRAG ONDER DE LOEP | Veel zitten is heel ongezond. Dat weet bijna iedereen, maar waarom doen we het dan toch gemiddeld 9,1 uur per dag? Pam ten Broeke van de Radboud Universiteit promoveerde deze week op een onderzoek naar ons zitgedrag.

RESTAURANTS DICHT 4DAAGSE | Meer restaurants dan ooit in het centrum van Nijmegen sluiten de deuren tijdens de Vierdaagsefeesten. ,,Ik betaal die week voor mijn terras net zoveel als de rest van het jaar. Bovendien heb ik het personeel niet”, zegt Johan Smit van ’t Zotte Lemke aan de Lange Hezelstraat.

BESTELBUSJE IN BRAND | Een bestelbusje is vrijdagochtend volledig uitgebrand, aan de Hatertseweg in Nijmegen. De vlammen sloegen uit het motorblok.

YANA WERD BRUTAAL GEPEST | Maandenlang werd Yana* (14) brutaal gepest op haar school in Lokeren. Ze belandde zelfs in het ziekenhuis, nadat vijf pestkoppen haar een gebroken neus én een hersenbloeding hadden geslagen. De oplossing van de school? Yana tijdens pauze afzonderen in een klaslokaal. Zelfs op de sportdag moest Yana thuisblijven, omdat de pesters wél meegingen.

PECHSTUDENT AMANDA | Ze bleef met alle macht studeren, ook al voelde ze zich ziek. Tot ze in 2018, na vier jaar blokken, zonder diploma de handdoek in de ring moest gooien. Negatieve opbrengst: 45.000 euro studieschuld.

MASSALE DRUKTE TANKSTATIONS | Gelderse tankstations maken zich op voor de massale drukte. Bij Makro in Duiven, de goedkoopste in onze regio, staan vrijdagochtend al lange wachtrijen.

MAN OPGEPAKT | Een 53-jarige man is deze week opgepakt op verdenking van een verkrachting in Nijmegen in 2003. De man uit het Limburgse Echt-Susteren, zou ‘s nachts de studentenkamer van een jonge vrouw zijn binnengedrongen.

STORMLOOP KAARTJES JOCHEM MEYER | Er is vrijdag een enorme run op kaartjes ontstaan voor de nieuwe show Net Alsof van Jochem Myjer. De kaartverkoop ging om 13.00 uur van start en volgens een woordvoerder van impresariaat De Keet stonden er rond dat moment in totaal al ruim 100.000 mensen in de digitale wachtrij. Voor shows in sommige plaatsen waren er wachtrijen van ruim 30.000 mensen.

GEDOE KAARTJES DTRH | Chaos alom voor bezoekers van Down The Rabbit Hole die vrijdagmiddag nog ‘door de poortjes’ moeten. De Ticketmaster-app weigert dienst, waardoor het voor veel bezoekers onmogelijk is om hun ticket te laten zien bij de entree. Resultaat: extra lange rijen en vertraging.

ONRUST DOOR STATIEGELD | Tien bier en geen lege bekers om in te leveren? ,,Dat wordt dan 15 munten, want u moet per beker ook een half muntje statiegeld betalen.” Dit weekend is dat de nieuwe realiteit, als de plasticregels voor open evenementen in gaan. De jaarlijkse Zomermarkt in Lichtenvoorde is één van de eerste evenementen waar dit geldt, en daar is onrust over.

FRANS KLEIN NAAR TALPA | NPO-directeur Video Frans Klein (58) stapt over naar Talpa, het mediabedrijf van John de Mol dat onder meer de televisiezenders SBS 6 en Veronica onder zijn hoede heeft. Dat melden diverse bronnen aan deze site.

MUGGEN RUKKEN OP | Naar Italië of Griekenland op vakantie? Vorig jaar raakten in beide landen vele honderden mensen besmet met het westnijlvirus. En die aantallen nemen alleen maar toe, waarschuwt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).,,Ook in Nederland krijgen we ermee te maken.”

