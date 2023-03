Massale vechtpartij loopt uit de hand • Jeffrey (30) dronk tóch mixdrankjes en veroorzaakte fataal ongeluk

KNOKPARTIJ DORPSPLEIN LOOPT UIT DE HAND | Bij een massale vechtpartij in Voorthuizen op het Bunckmanplein zijn vrijdag meerdere gewonden gevallen. Een man zou zijn gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien hoe er met van alles en nog wat wordt geslagen.

JEFFREY VEROORZAAKTE FATAAL ONGELUK | Hij had de Bob moeten zijn. Maar Jeffrey S. (30) sloeg op een verjaardagsfeestje tóch vijf mixdrankjes achterover. Onderweg naar huis vloog hij uit de bocht en belandde zijn auto in een sloot. De kleine Djive (10), op de bijrijdersstoel, verdronk. ,,Maandenlang kon ik alleen maar huilen.”

BRAND BIJ BEGELEID WONEN ARNHEM | In een woonzorgcentrum van Ensõ Zorg, in hartje Arnhem, is donderdagavond iets voor 23.00 uur brand ontstaan. De brand in de Weverstraat ontstond in een opslagbox en werd ontdekt door een nachtmedewerker van Ensõ Zorg.

JACK OVERLEDEN NA ONGEVAL SPEELPLAATS | De politie en het parket hebben donderdagavond het vreselijke nieuws bevestigd dat Jack, de jongen van 11 die eerder deze week in Ekeren zwaargewond raakte op school, is overleden. Het was voor Jack een ongelijke strijd na een onwezenlijk ongeval, laat de familie weten.

AVIKO PRODUCTIE NIET IN GEVAAR | Aardappelbedrijf Aviko gaat ervan uit dat de productie in de fabriek in Steenderen niet in gevaar komt, als gevolg van de 24-uursstaking die voor maandag is aangekondigd. ‘We doen ons uiterste best om onze bedrijfsvoering en productieprocessen als normaal te laten verlopen, waarbij de veiligheid voorop staat.’

VERWARDE MAN STEEKT BEZOEKER MOSKEE NEER | Bij de Nijmeegse Eyup Sultan moskee aan de Vondelstraat heeft vrijdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

WILDE POLITIEACHTERVOLGING | Een 27-jarige automobilist uit Arnhem heeft donderdag in Nijmegen een motoragent en een meisje aangereden. De bestuurder reed opzettelijk tegen de achterzijde van de motor van de agent, die hem wilde laten stoppen op de Energieweg.

ILSE EN KINDEREN VERLIEZEN GROTE LIEFDE | Martin Wielens heeft een goeie ‘kop’: jongensachtig, goedlachs, stoer. Maar als op zijn 52ste Fronto-Temporale Dementie (FTD) wordt vastgesteld, verandert die sluipmoordenaar zijn gezicht in een doodshoofd. In recordtempo. Net als zijn gedrag, met nukken en kuren. Na 6 jaar overlijdt de sportieve Hengeloër.

EXCUSES KABINET AAN NABESTAANDEN PETER R. DE VRIES | Minister Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD) heeft haar excuses aangeboden aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en die van Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B.

GROTE DRUGSBENDE OPGEROLD | Dertig verdachten aangehouden in illegale miljoenenhandel. Dat is de oogst van een grootschalig internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne. Politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in samenwerking met internationale partners deze week dinsdag en woensdag de verdachten van hun bed gelicht in Nederland en Spanje.

VERKEERDE BLIK WERD JAYLEE BIJNA FATAAL | De 16-jarige Jaylee begrijpt er niks van. Op station Vlaardingen Centrum spreken twee jonge meiden haar aan. Het volgende moment wordt de tiener geschopt en geslagen. Ook drie jongens bemoeien zich ermee en mishandelen het meisje. ,,Hij zei: ‘de volgende keer steek ik je neer’.

MAN RAAKT BEKNELD EN OVERLIJDT | Een medewerker van ijzergieterij Vulcanus in Doetinchem is vanochtend bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. De man was bekneld geraakt, laat de Arbeidsinspectie weten.

