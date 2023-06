Matthijs kwam langs voor startbewijs via Marktplaats, nu trouwt hij met de verkoopster: ‘Hartstikke leuk’

Oproep Geslaagd voor je eindexamen? Stuur jouw leukste foto in

Woensdag krijgen duizenden scholieren van de middelbare school te horen of ze geslaagd zijn. Ben jij trots op jezelf, op je zoon, je kleindochter of welke geslaagde dan ook? Stuur dan je foto van de geslaagde in. Alles mag: met je schoolvrienden, champagne in de hand of bij de vlaggenstok. We horen ook graag of je je papiertje op bijzondere wijze hebt gehaald.