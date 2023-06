Maurice Steijn verdient een kans als hoofdtrainer bij Ajax

AD Media podcast ‘Ik heb medelijden met Estavana Polman dat ze met Henny Huisman op pad moet’

Het vaste panel is het erover eens dat áls er een terugkeer komt van Matthijs van Nieuwkerk, dat dat dan bij voorkeur niet als voice-over is. Hij is de stem van de documentaire Wolf die zondag te zien was. Maar daar liggen duidelijk zijn talenten niet.