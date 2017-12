Max Verstappen had sportman van het jaar moeten worden

jouw meningHet hing al een beetje in de lucht, maar Tom Dumoulin is sportman van het jaar geworden. Hij viel in de prijzen, net als - opnieuw - Dafne Schippers sportvrouw van het jaar werd. De Oranje Leeuwinnen zijn verkozen tot sportploeg van het jaar. Was de keuze voor Dumoulin echt zo vanzelfsprekend? Of had Max Verstappen de prijs meer verdiend?