Máxima heeft nieuwe coupe: ‘Ik moest echt even met mijn ogen knipperen’

In een riante achterkamer van Paleis Huis ten Bosch woonde Máxima vandaag een digitale VN-vergadering bij. Dat deed ze in stijl, met een nieuwe coltrui met gouden knoopjes én een nieuwe coupe. Ik moest echt even met mijn ogen knipperen toen ik de eerste beelden zag, want Hare Majesteit kunnen we al twintig jaar uittekenen met een zijscheiding of knot. Dit keer koos ze voor een look met naar achteren gekamde lokken, en wauw: wat staat haar dat goed! Hopelijk vindt ze dat zelf ook, en kiest ze er de komende tijd vaker voor.