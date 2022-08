Mbo’er nu nog uitgesloten van introductiedagen: ‘Maar als een stad de Vierdaagse aan kan, moet dit ook kunnen’

In Utrecht en Leeuwarden doen dit jaar ook eerstejaarsstudenten van mbo-opleidingen mee aan de introductieweek. Een primeur. Het is de emancipatie van de mbo-student. Goed idee voor de introductie van eerstejaars in Nijmegen, Arnhem en Wageningen volgend jaar?