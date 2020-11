ME beëindigt groot illegaal feest in bos, ongeveer 100 feestgangers op de bon geslingerd: ‘Echt onbegrijpelijk’

Na 03.00 uur in de nacht kwamen er meldingen van geluidsoverlast in de omgeving van de Materbergweg. De politie, die al was geïnformeerd over de voorbereidingen van het feest, kon de feestlocatie dankzij de meldingen rond 03.30 uur traceren in het bosgebied rond de Slingerberg. Daar waren op dat moment tussen de 100 en 150 feestvierders samengekomen. Via verschillende bospaden stroomden nog meer mensen toe.