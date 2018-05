Medewerkers Belastingdienst, FIOD en Douane staken dinsdag anderhalf uur in Arnhem voor meer loon

ARNHEM - Op dinsdag 22 mei onderbreken circa 300 medewerkers van de Belastingdienst, de FIOD en de douane in Arnhem hun werk van 10.30 tot 12.00 uur. ,,Zij doen dit omdat minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken geen 3,5 procent loonsverhoging over heeft voor haar eigen ambtenaren’’, zo melden de bonden in een gezamenlijke verklaring.

De werkonderbreking is één van de acties die rijksambtenaren de komende tijd organiseren voor een goede cao, aldus FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF.

'Waardering blijft uit'

inkomensheffingsspecialist bij de Belastingdienst Tonny Peters Duits benadrukt: ,,Uit onderzoek blijkt luid en duidelijk dat mijn collega’s en ik vinden dat we onvoldoende worden beloond voor het werk dat we verzetten.'' Hij wijst op de toenemende werkdruk. ,,Het werk moet met minder mensen worden gedaan, maar de waardering blijft uit. We hebben er genoeg van om als oud vuil te worden behandeld.''

Het ultimatum dat vakbonden aan de minister stelden verliep maandag 14 mei. In haar reactie op dit ultimatum schrijft de minister dat 'er een gat zit tussen de financiële mogelijkheden en de eisen die worden gesteld'. Volgens de bonden heeft de minister 'nog geen enkel loonbod gedaan'.

'Kind van de rekening'

Schandalig noemt Mieke van Vliet van FNV Overheid dit. ,,De medewerkers van de Belastingdienst zijn keer op keer het kind van de rekening. Het was de keuze van het kabinet om te bezuinigen. De minister en het kabinet wijten de malaise bij de Belastingdienst aan de vertrekregeling, maar dat is de wereld op z'n kop. Er is een tekort aan mensen vanwege de bezuinigingen en de ICT-systemen werken niet naar behoren waardoor de werkdruk blijft stijgen. Alleen door te investeren in goed loon en meer mensen kunnen de achterstanden worden weggewerkt.''

De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. Die vinden dat de overheid over de brug moet komen nu de Nederlandse economie groeit. Landelijk FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand: ,,De rijksambtenaren moesten jarenlang het goede voorbeeld geven en niet al te extreme loonsverhogingen eisen. Nu de lonen weer kunnen stijgen, zouden juist zij mee moeten profiteren van het gunstige economisch klimaat. Het kabinet roept andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis. Dat noem ik minachting voor het eigen personeel.'