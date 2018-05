Medewerkers Belastingdienst, FIOD en douane staken dinsdag in Arnhem voor meer loon

Nijmeegse ruimtewe­ten­schap­pers in spanning voor eerste Nederland­se maanmissie

15:12 NIJMEGEN - Het is nagelbijten voor Nijmeegse ruimtewetenschappers, want het aftellen is begonnen. Zondagavond 23.00 uur is de geplande lanceertijd voor de eerste Nederlandse maanmissie ooit. Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien.