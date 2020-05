‘Medewerkers gesloten slachterij Groenlo waren mogelijk in Apeldoorn aan het werk’

10.000 liter drugsafval gevonden in schuur; 75-jarige opgepakt

17:02 KOCKENGEN / OVERBERG - In een schuur in het Utrechtse Kockengen heeft de politie in vaten 10.000 liter drugsafval gevonden. Ook lagen er gasflessen, vaten en tankcontainers. Mogelijk is in de schuur een drugslaboratorium geweest waar amfetamine werd gemaakt. De hoeveelheid afval wijst op de verwerking van 1400 kilo amfetaminepasta. De 75-jarige eigenaar van de woning bij de schuur is aangehouden.