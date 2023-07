Medisch medewerker onthult verrassende reden waarom je altijd moet plassen voor een autorit

Oorlog Oekraïne LIVE | Rusland wijst Na­vo-lan­den op risico incident kerncentra­le Zaporizja, ‘Invasie heeft Navo versterkt’

Rusland roept Navo-landen op om de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja te bespreken tijdens de komende top van het militaire bondgenootschap. President Biden spreekt op maandag eerst in Londen met de Britse premier voor hij doorvliegt naar Litouwen. Op de Navo-top zal het onder meer gaan over het besluit van de VS om clustermunitie te leveren aan Oekraïne. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.