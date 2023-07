Meenemen eigen drank bedreigt toekomst 4daagse • Hanni in verzet • Rutte op ramkoers

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 6 juli.

NOODGEDWONGEN VOEDSEL INKOPEN | Voedselbank Arnhem en Omstreken kan de klanten niet langer alleen van eten voorzien met producten die worden geschonken. Om de 1200 gezinnen in Arnhem en omgeving te kunnen blijven bedienen, moet voedsel worden bijgekocht. Dat gebeurt al mondjesmaat en zal een enorme vlucht nemen, is de verwachting.

TOCH WERKEN TIJDENS STORM | Het ziet er misschien wat kolderiek uit. Terwijl in bijna heel het land de takken door de lucht vlogen, wegen werden afgezet en trein- en vliegverkeer werd stilgelegd, gingen toegewijde medewerkers van de groendienst in Dronten gewoon de straat op. Op sociale media kon men er wel om lachen. ‘Niets komt tussen een man en zijn bladblazer’.

PRACHTIG GEBAAR | Haar berichtje op Twitter werd massaal gedeeld en geliket. Anita Borkent-Scholte Lubberink (61), juf van Groep 1 op De Meander in Ootmarsum, besloot vanwege haar 40-jarig jubileum als leerkracht om iedere leerling uit haar klas een knuffel cadeau te doen. En die haakte ze allemaal zelf. Wij spreken haar. ,,Super leuk om te doen’’.

ALISA MOET VOLLE MEP BETALEN | Oekraïense vluchtelingen studeerden het afgelopen jaar tegen het reguliere collegegeld à 2209 euro. Maar wie komend studiejaar wil starten aan een hogeschool of universiteit moet veel dieper in de buidel tasten. ,,8000 euro per jaar kan ik écht niet betalen’’, zegt Alisa Vyshnevetska uit Arnhem.

NIER YVETTE IS OP | Het dertigste etentje staat al gepland. Het is een feestmaal ter ere van de verjaardag van de nier van Yvette Hendriksen (56). Moeder en dochter Hendriksen vieren ieder jaar met hun tweetjes de succesvolle niertransplantatie die ze dertig jaar geleden samen ondergingen.

HANNI IN VERZET | De Arnhemse kunstenares Hanni Stolker heeft al sinds 1988 haar woonatelier op een bovenverdieping van een monumentaal pand aan de Koningstraat in het stadshart van Arnhem. ,,Maar ik moet weg hier”, verzucht ze. ,,Nou, dat zullen we nog wel eens zien.”

RUTTE OP RAMKOERS | Het kabinet dreigt vanavond al te vallen over strengere asielregels. VVD-leider en premier Mark Rutte heeft woensdagavond in een overleg met de andere regeringspartijen het machtswoord uitgesproken, bevestigen meerdere bronnen.

REKENINGRIJDEN RAAKT PLATTELAND | Eén tarief voor rekeningrijden is niet eerlijk. In de Achterhoek zijn mensen veel meer afhankelijk van de auto dan in de Randstad. Dat bepleit burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. ,,Mensen die geen keuze hebben, worden de dupevan onverstandige Haagse besluitvorming.”

SCHOONMAAKACTIE WAALSTRANDJE | Op het Waalstrandje dat het dichtst tegen de Nijmeegse Waalkade aanschurkt, zijn deze ochtend een graafmachine en een rupsvoertuigje met laadbak in de weer. Een deel van het strand wordt afgegraven omdat de klei op die plek is vervuild met stoffen als arseen, cyanide, kwik en PAK’s.

OPPAS VERANTWOORDELIJK DOOD | De dood van een 7 maanden oud meisje kan alleen maar zijn veroorzaakt door ‘schudden of geweld’ door een Helmondse gastouder. Dat zegt de rechtbank, die haar veroordeelt tot zes jaar cel na een eis van tien.

EIGEN DRANK BEDREIGT 4DAAGSE | Het meenemen van eigen drank naar de Nijmeegse binnenstad in de Vierdaagseweek bedreigt de toekomst van de feesten. ,,Als het zo blijft, dan hebben wij over tien jaar niet meer de feesten in deze vorm.”

UNIEKE VONDST | De in Nederland uitgestorven gewaande mopsvleermuis is weer gezien, en wel in de Achterhoek. Onderzoekers van Stichting Vleermuizenvangen ontdekten een kraamkolonie van de zeldzame vleermuizensoort in Winterswijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.