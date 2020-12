Meer houten huizen, bossen rond windmolens én veel meer elektrische auto’s: Gelderland zet hoog in op het klimaat

Het klimaat redden, dat is alsof je een enorme mammoettanker van koers wil laten veranderen, zegt Gelders gedeputeerde Jan van der Meer. Maar het moet, zo zegt hij. En dus presenteert hij een Gelders klimaatplan. Alle provinciale maatregelen die moeten meehelpen om de opwarming van de aarde tegen te gaan -van minder stikstofuitstoot bij boeren tot windmolens- staan verzameld in één plan.

Waarom dit document er is? Omdat iedereen aan zet is, zo zegt Van der Meer. ,,Als we ook als provincie willen dat anderen aan de slag moeten, dan zullen we zelf het verschil moeten maken.’’