Meer jonge mensen krijgen beroerte • tbs’er ontsnapt, automobilist ziet plotseling buis door voorruit komen

‘PIM FORTUYN WAS GEEN HELD’ | ‘Say it with me: Pim Fortuyn was geen held’. Met dat Twitterbericht haalde Bart Hiddema (21) afgelopen zaterdag - de sterfdag van Pim Fortuyn - zich een boel boze reacties op de hals. Inmiddels zijn er al bijna 900 binnen, waaronder bedreigingen.

MEER JONGE MENSEN KRIJGEN EEN BEROERTE: DRUGSGEBRUIK SPEELT MOGELIJK EEN ROL | Steeds meer jonge mensen krijgen een beroerte. Ongeveer 3500 mensen tussen de 18 en 50 jaar worden jaarlijks getroffen door een herseninfarct of een hersenbloeding. Drugsgebruik lijkt een rol te spelen.

TBS’ER VAN POMPEKLINIEK SLAAT PER FIETS OP DE VLUCHT | Een zedendelinquent van de Pompekliniek in Nijmegen is maandag ontsnapt. Hij was op begeleid verlof. Zijn advocaat Job Knoester bevestigt dat het om Bert O. gaat, een man die over een periode van meer dan vijftien jaar in vier verschillende tbs-klinieken heeft gezeten.

DURF JIJ BIER VAN 30 JAAR OUD NOG TE DRINKEN? DEZE LIEFHEBBERS NAMEN DE PROEF OP DE SOM | Bier weggooien dat over datum is? Er zijn mensen die het juist spannend vinden oud bier te proeven. Zes bierfanaten deinsden er zondagmiddag niet voor terug een paar flessen Grolsch uit de vorige eeuw soldaat te maken. „Dat is een heel goede plop, na zoveel jaar.”

KNOKPARTIJ TUSSEN VITESSESUPPORTERS NA THUISKOMST IN ARNHEM | Bij stadion GelreDome in Arnhem was het zondagavond korte tijd vlam in de pan bij terugkomst van de supportersbussen van Vitesse na de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

AUTOMOBILIST ZIET PLOTSELING METALEN BUIS DOOR VOORRUIT KOMEN | Op de A12 bij Westervoort is maandagochtend een automobilist door het oog van de naald gekropen. Door onbekende oorzaak boorde zich plotseling een stalen buis door de voorruit van zijn auto. Die raakte de bestuurder net niet.

Volledig scherm De voorruit van de getroffen auto op de A12 bij Westervoort. © @weginspecteur Peter

STEL TOT BLOEDENS TOE MISHANDELD OM FEYENOORD-SHIRTJE | Een gezellige Hollandse avond met familie en vrienden in café het Molentje in Silvolde krijgt een bizarre wending als Deshny van Balgooi (27) en haar vriend Mitch van Dam (26) uit Gouda naar huis lopen. Uit het niets mishandelen drie onbekende jongemannen het stel, tot bloedens toe.

NOS HAALT RUSLAND-CORRESPONDENT IRIS DE GRAAF TERUG NAAR NEDERLAND | NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf (32) wordt teruggehaald naar Nederland. Dat heeft de hoofdredactie van NOS Nieuws besloten. In een verklaring schrijft hoofdredacteur Giselle van Cann dat De Graaf vanwege haar werk op steeds intimiderendere wijze wordt bejegend. ,,Iris zal de ontwikkelingen in Rusland voorlopig vanuit Nederland volgen.”

LIPLEZER ONTHULT: DIT ZEI PRINS HARRY TEGEN JACK BROOKSBANK VLAK VOOR DE KRONING | Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: Charles III werd gekroond tot koning der Britten, in aanwezigheid van zijn twee zonen, prins William én prins Harry. Maar voordat de twee uur durende kroningsplechtigheid in Westminster Abbey van start ging, sloeg die laatste nog een praatje met Jack Brooksbank, de echtgenoot van prinses Eugenie. Wat ze onderling tegen elkaar vertelden, verklapt een liplezer aan de Britse krant ‘The Sun’.

JONGENS HOOPTEN MET KATTENKWAAD IEMAND IN DE MALING TE NEMEN | Vader John van Lent uit Gennep was tijdens het eten aan tafel aan het vertellen. Hoe ze vroeger kattenkwaad uithaalden. Dat dat verhaal korte tijd later zou leiden tot de vondst van drie ‘bommen’, konden zijn zonen Joon (11), Mats en Sam (de tweeling van 7) natuurlijk niet bevroeden.

MONDDE DE SEKS IN DE BOSJES UIT IN EEN VERKRACHTING? | Het was gezellig geweest in de kroeg en op de fiets terug naar huis besloten ze ergens in de bosjes seks te hebben. Op een gegeven moment deed het pijn bij haar en wilde ze dat hij stopte. Dat deed hij, zegt hij. Nee, zegt zij, hij ging ondanks haar protesten gewoon door.

MELINA BLEEF NA RELATIE MET EEN TON SCHULD ACHTER | Melina en Marc leven spaarzaam en verhuren een appartement voor 1000 euro per maand. ‘Jammer dat een investering in stenen een negatieve lading heeft’, vertelt Melina.

