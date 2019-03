Meer kinderen onder toezicht door vechtscheidingen

Een kind wordt onder toezicht gesteld als er een ‘ernstige ontwikkelingsbedreiging’ is voor het kind. De ouders worden dan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming door de rechter gedeeltelijk uit hun gezag gezet en een gezinsvoogd neemt de taken over. In deze regio stonden tot en met de eerste helft van 2018 bijna 3.000 kinderen onder toezicht. In een stad als Arnhem gaat het om 270 kinderen (0,9 procent van alle kinderen). Uitschieters zijn Doesburg en Mill en Sint Hubert waar 1,3 en 1,5 procent van de kinderen onder toezicht staat.



Volgens universitair docent Joost Huijer van de Universiteit Utrecht is er geen sluitend antwoord te geven op de vraag waarom steeds meer kinderen onder toezicht komen. Hij is gespecialiseerd in jeugdbeschermingsmaatregelen en weet dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de reden om zo’n maatregel in te zetten.