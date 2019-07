Meer Q-koortsslachtoffers krijgen vergoeding

DEN HAAG - De financiële regeling voor Q-koortsslachtoffers wordt uitgebreid. Dat heeft minister Bruno Bruins aan de Tweede Kamer laten weten. Ook mensen die in de aanloop van de Q-koortsepidemie, of juist in de nasleep daarvan besmet werden, krijgen een vergoeding.

Patiënten en slachtoffers komen in aanmerking voor een vergoeding van 15.000 euro. Daarbij werden tot dusverre voorwaarden gehanteerd die omstreden waren. Zo was er alleen geld voor mensen die tijdens de epidemie (van 2007 tot en met 2011) met Q-koorts besmet raakten. De Tweede Kamer vond die eis oneerlijk en droeg minister Bruins op om deze opnieuw tegen het licht te houden.

Dat heeft Bruins nu gedaan. Hij wil nu een vergoeding geven aan mensen die tussen 1 januari 2005 en 31 december 2012 besmet raakten. Daardoor komen dus meer slachtoffers in aanmerking, al zullen er nog steeds mensen buiten de boot blijven vallen. Onder hen zijn bijvoorbeeld jonge kinderen met Q-koorts

Afwijzing

Een paar maanden geleden hadden meer dan 200 slachtoffers al een afwijzing gehad, na hun aanvraag. Hoeveel van hen straks alsnog geld krijgen, is onduidelijk. Patiëntenvereniging Q-uestion laat in een eerste reactie weten dit uit te zoeken. Over de groep die buiten de boot valt, wil zij toch weer met de minister in debat. Ook in Gelderland wonen veel slachtoffers.

In de toekomst

Overigens belooft de minister ook 15.000 euro aan mensen bij wie in de toekomst nog chronische Q-koorts wordt vastgesteld. Máár zij moeten wel aantonen dat ze al in de periode 2005-2012 besmet zijn geraakt. Dat er nog mensen rondlopen met Q-koorts zonder het te weten lijkt een zekerheid. Om hen op te sporen is onlangs een landelijke screening begonnen.

Het spits werd afgebeten door zes Brabantse huisartsenpraktijken. Zij prikken bloed bij patiënten met een verhoogd risico op chronische Q-koorts. Inschatting vooraf was dat op elke 100 onderzochte patiënten ongeveer twee mensen gevonden zouden worden met chronische Q-koorts. De Brabantse huisartsen zijn onder 200 geteste personen tot dusverre echter nog géén chronische Q-koortspatiënten tegengekomen.

Vermoeidheidssyndroom

Om het ingewikkeld te maken: voor mensen bij wie in de komende jaren nog het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) wordt vastgesteld, stelt de minister géén geld beschikbaar. Het is volgens hem onaannemelijk dat deze mensen al tussen 2005 en 2012 besmet zijn geraakt.

Nabestaanden

Ten slotte is er dan weer wél geld voor de nabestaanden van mensen die aan acute Q-koorts overleden. Ook dat was een opdracht van de Tweede Kamer. Van de 95 mensen die volgens officiële cijfers aan Q-koorts overleden, stierven er 9 aan acute Q-koorts en 86 aan chronische Q-koorts. In de regeling van het kabinet ging tot nu toe alleen geld naar de nabestaanden van slachtoffers met chronische Q-koorts. Bruins belooft 'alles in het werk te stellen’ om ook de nabestaanden van de 9 acute Q-koortsslachtoffers op te sporen.

Te laag