Meer salaris lost de problemen in het basisonderwijs niet op

Leraar zijn vraagt geen kennis van raketwetenschap. Het leraarschap vraagt wel dat men voor vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie groepen leerlingen systematisch doorgaans bedient in drie niveaus: de gemiddelde leerling, de snellere leerling en de leerling die meer uitleg, oefening en maatwerk nodig heeft. In het voortgezet onderwijs is men leraar in slechts één vak en zijn groepen leerlingen al voorgesorteerd op niveau.



In het basisonderwijs zorgt de leraar zelf voor extra zorgondersteuning in plaats van een decaan of schoolpsycholoog; de jongere leeftijd van basisschoolleerlingen vergt meer oudercontacten; de Onderwijsinspectie controleert streng op groeps- en zorgplannen die voortdurend bijgesteld moeten zijn; leraren moeten hun onderwijs voortdurend vernieuwen; moeten voortdurend alert zijn op pesten en discriminatie, basisschoolleraren steken veel tijd en energie in taken, activiteiten en vieringen die de school leuk maken voor leerlingen.



Een leraar houdt tien ballen tegelijkertijd in de lucht. Op een professionele wijze. En dat voor groepen van 25 tot 35 leerlingen. Dat geeft de werkdruk. Ooit wel eens tien kinderen bezig gehouden op een verjaardagsfeestje? Vanuit dat besef valt het niet te rechtvaardigen dat vergelijkbare hbo-opgeleiden in het voortgezet onderwijs substantieel meer verdienen. De roep om meer salaris is daarom terecht. Leraren verdienen waardering, ook in salaris. En desnoods dwing je dat af met staken.