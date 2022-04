Meer vluchtelingen hebben nu onderdak bij particulieren dan bij de opvang van gemeenten

column thomas verbogt Niet dat ik dagelijks aan deze conducteur denk, maar wel vaak

Met grote genegenheid herinner ik me een conducteur van de NS die ik een jaar of tien geleden op een perron van station Eindhoven tegenkwam. Ik reisde per trein van Maastricht naar Amsterdam en op Eindhoven ging alles mis, min of meer vergelijkbaar met wat er zondag aan de hand was.

4 april