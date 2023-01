Meerdere fietsers gewond na ongeluk in Nijmegen • Binnenkijken bij een bekend verlaten huisje

Man (45) zag foto’s van een oude vlam en ontpopte zich tot haar stalker: ‘Wou alleen een afspraakje’

Bij zijn wanhopige pogingen een afspraakje te krijgen met een vlam van 28 jaar geleden liet een 45-jarige man uit Gorinchem geen middel onbenut. Hij bezorgde bloemen en brieven bij de ouders van de vrouw en schreef met krijt ‘Waar ben je nou, ik mis je zo’ op de stoep. Zij sloegen met hun dochter alarm over de stalker. ,,Hij is doorgeslagen, maar was nooit bedreigend’’, meende zijn advocaat donderdag bij het strafproces.

