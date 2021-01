Meerdere meldingen na getuigenoproep in ‘zaak Lotte’

De politie laat op Twitter weten dat ze hopen dat de waarnemingen uit de omgeving kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding. Via een oproep op een matrixbord riep de politie passanten op die op zondag 10 januari in de buurt van de plek bij industrieterrein Het Wendelgoor zijn geweest zich te melden.

Drie verdachten nog altijd vast

Na een telefoontje met de melding dat er een lichaam in het water lag, vond de politie een week geleden het lichaam van Lotte in een sloot bij bedrijventerrein Het Wendelgoor. Over wat er precies heeft plaatsgevonden is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat het 14-jarige meisje uit Almelo door een zwaar misdrijf om het leven is gekomen.