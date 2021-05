Meeste koeriers rijden zonder vergunning: ‘Alarmerende situatie’

Woning beschoten in Waarden­burg, mogelijk verband met afpersings­zaak De Groot

16 mei WAARDENBURG - In Waardenburg is zondagmiddag een woning beschoten. Mogelijk houdt het incident verband met de afpersingszaak van fruithandel De Groot in Hedel. Politie geeft aan ze nog geen uitsluitsel kan geven omdat er een onderzoek loopt.