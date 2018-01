Meester Jesper heeft nu z'n eigen platenlabel

Dat betekent overigens niet dat Borgman iets te zeggen heeft over met welke artiesten Jesper in zee gaat. ,,Wat ik fijn vind aan mijn samenwerking met Thijs, is dat ik echt zelf zeggenschap heb. Ik doe de scouting, luister de demo's. En als ik een nummer niks vind, dan is het ook gewoon niks. Ik ben puur bezig met wat ik goed vind en wat ik binnen mijn label en playlist vind passen.’’

Borgman sluit zich daarbij aan: ,,Jesper heeft een bepaalde kwaliteitsnorm voor zichzelf. Als het niet geschikt is voor zijn playlist, dan komt het ook niet op het label.’’ De Spotify-playlist van Jesper, de grootste particuliere afspeellijst van Nederland, was voor Borgman aanleiding om de Beuningenaar een eigen label te bieden. ,,Zijn playlist is een hele goede manier om carrières van artiesten af te trappen. Ze krijgen gegarandeerd een goede start op Spotify, want ze verschijnen in z'n playlist.’’