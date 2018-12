Meewerken aan de Krimbrug: 'Triest dat geld belangrijker is dan solidariteit’

Op een bedrijventerrein in Milsbeek staat al drie jaar een meterslange roestbruine buis rechtop in de grond. Het is dé verwijzing in Nederland naar een omstreden bouwproject, bijna drieduizend kilometer oostwaarts: de Krimbrug. Bijlard Hydrauliek demonstreerde november 2015 in het Noord-Limburgse dorp met de buis de kracht van een superheihamer aan een Russische delegatie. De gasten waren enthousiast en besloten de machine in te zetten voor de fundering van hun brug naar de zojuist geannexeerde Krim. Opmerkelijk, want vanwege Europese sancties mochten Nederlandse bedrijven niet meewerken aan de brug.



Uitgerekend in Milsbeek heeft Serge Radochyn (44) eerder een aantal maanden gewoond, toen hij uit Oekraïne naar Nederland kwam. ,,Ik vind het heel triest dat geld belangrijker is dan solidariteit met de Oekraïeners. Deze bedrijven stellen snelle winst boven vrede voor de langere termijn’’, zegt de ICT’er, die tegenwoordig in Wijchen woont. ,,Economische sancties moeten beter gehandhaafd worden, maar Rusland is helaas erg creatief in het omzeilen ervan.’’