Mega lange rij bij Down The Rabbit Hole • Gruwelijke moord in Rome • 15 luchtballonnen landen in achtertuin

25 CENT PER BEKER EN 40 CENT VOOR EEN BAKJE | Een gratis bakje bij je patat? Dat zit er vanaf 1 juli niet meer in! Voor plastic wegwerpservies moet je namelijk extra dokken. Ook voor je kartonnen drinkbeker of pizzadoos ga je, vanwege het plastic foamlaagje, meer betalen.

VACCINATIEGRAAD IN BIBLEBELT NAAR DRAMATISCH DIEPTEPUNT | De vaccinatiegraad is in sommige delen van het land, zoals in de Neder-Betuwe, zó laag dat een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen op de loer ligt. ,,Het is lastig in te schatten en onvoorspelbaar, maar het gevaar wordt echt groter.”



FESTIVALGANGERSGANGERS IN MEGA LANGE RIJ VOOR DOWN THE RABBIT HOLE | Maar: ‘Iedereen heeft er enorm veel zin in’. Honderden of zelfs duizenden festivalgangers kunnen het bijna niet afwachten om het terrein van Down The Rabbit Hole op te mogen om hun tent te plaatsen. Donderdagochtend was het al vroeg enorm druk bij de entree van het campingterrein bij de Groene Heuvels in Ewijk.

ROME GESCHOKT DOOR GRUWELIJKE MOORD | Een gruwelijke vondst, woensdagmiddag in een buitenwijk van Rome. Een winkelwagentje met daarin het in vuilniszakken verpakte lichaam van een 17-jarig meisje stond daar geparkeerd naast een rijtje vuilcontainers.



MAX VERSTAPPEN HEEFT BOODSCHAP VOOR NEDERLANDSE FANS OP RED BULL RING | Voor het eerst dit jaar mag Max Verstappen zich weer verheugen op tienduizenden landgenoten langs het asfalt, nu de Formule 1 op bezoek is in Oostenrijk. ,,Niet te dronken worden”, adviseert de Limburgse kampioenschapsleider.

OP SCHATTENJACHT TIJDENS ARNHEMSE STOCKDAGEN | Op zoek naar die ene bijzondere jurk, blouse of tas. Tijdens de Stockdagen in Arnhem openen ontwerpers hun voorraadkasten en verkopen zij hun waar voor gereduceerde prijzen. Dat maakt dit evenement voor veel vrouwen de plek om iets bijzonders te scoren. ,,Kijk, hoe mooi dit is gemaakt. Ik ben er heel blij mee.”

WACHTTIJDEN VOOR WARMTEPOMP EN SLIMME METER ‘IN HET NAJAAR WEGGEWERKT’ | Wie een slimme meter nodig heeft voor een zwaardere stroomaansluiting thuis, hoeft na de zomer niet meer zo lang te wachten. Netbeheerder Liander stelt de achterstanden te hebben ingelopen. Klanten merken daar opmerkelijk genoeg soms nog weinig van.

BETOGERS VAN MALIEVELD RICHTING TWEEDE KAMER, POLITIE BLOKKEERT ROUTE | Het protest van Farmers Defence Force (FDF) op het Malieveld in Den Haag is omstreeks 15 uur beëindigd. De opkomst was met een paar honderd boeren en sympathisanten mager.

OEFENDUEL ORANJE LEEUWINNEN VERPLAATST | Opmerkelijke beelden uit Brabantse Escharen, waar de Oranje Leeuwinnen vanmiddag een oefenwedstrijd tegen het Nederlands vrouwenelftal onder 19 zouden spelen. Het terrein van EGS ‘20 bleek onbespeelbaar vanwege glas en steentjes op het veld.

JOHAN EN PATRICIA ZIEN PLOTS 15 LUCHTBALLONNEN IN DE ACHTERTUIN | De onverwachte landing van vijftien deelnemers van Ballonfestival Hardenberg in hun weilanden is een verrassing. Wat boerenechtpaar Johan (52) en Patricia (44) Uilenreef uit Sibculo daarna doet, is voor de organisatie bijzonder.

HOOPTE JE NOG LAST MINUTE EEN DTRH-KAARTJE TE (VER)KOPEN)? TICKETMASTER BLOKKEERT DOORVERKOOP | Boze tickethouders van festival Down The Rabbit Hole (DTRH): op de eerste dag van het festival is de doorverkoop van tweedehandstickets gestopt door Ticketmaster. Wat als mensen vandaag ziek zijn en van hun kaartje af willen?

THIJS EN KEVIN VREZEN BIJ ‘HORRORBRAND’ OP FRANSE SNELWEG VOOR HUN LEVEN | De vuurzee is enorm, en het inferno op de Franse snelweg zorgt voor grote, dikke rookwolken. Een losgeschoten brandstofslangetje zet de camper van Thijs en Kevin uit Zwolle in lichterlaaie. Na een ruk aan de handrem ontkomen ze ternauwernood aan de vlammen. Maar dan moet de explosie nog komen...

