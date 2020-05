Megamodezaak moet 100.000 euro betalen voor niet verwijderen parkeerplaats

Megamodezaak ARO in Oene moet 100.000 euro betalen aan de gemeente Epe. Die dwangsom kreeg het bedrijf opgelegd voor het niet verwijderen van 110 tijdelijke parkeerplekken. Het einde van dit slepende conflict lijkt nog niet in zicht.

Het is twee jaar geleden dat ARO het pand aan de Houtweg verbouwde. In het buitengebied staat nu een megawinkel van drie verdiepingen met ruim 10.000 vierkante meter vol merkkleding.

Tijdens deze verbouwing was een deel van de parkeerplaats voor de winkel niet beschikbaar. Daarom mocht ARO naast het pand 110 tijdelijke parkeerplaatsen aanleggen. Onder de voorwaarde dat ze verwijderd werden uiterlijk zes weken na het afronden van de verbouwing in september 2018.

Verzoeken genegeerd

Maar ruim anderhalf jaar later liggen de tijdelijke parkeerplaatsen er nog steeds. En ARO is niet van plan om ze te verwijderen. Verzoeken tot opruimen van de gemeente Epe worden genegeerd, ondanks een dwangsom van 10.000 euro per maand dat de parkeerplekken blijven liggen.

Inmiddels is het totale bedrag opgelopen tot het maximum van 100.000 euro, waarvan al 70.000 euro door de gemeente Epe is ingevorderd. Met de resterende 30.000 euro is Epe ‘bezig’ om het te krijgen, laat de gemeente weten.

ARO en Epe hebben al een jaar lang een juridisch conflict, blijkt uit documenten die de Stentor heeft. De megamodezaak stelt de plekken nodig te hebben om de parkeernood te verhelpen. Daarom probeerde ARO om de tijdelijke vergunning met drie jaar te verlengen. Een verzoek dat Epe eind vorig jaar weigerde, maar waartegen de megamodezaak bezwaar heeft gemaakt. Een uitspraak is er nog niet.

Twijfels bij omwonenden

Dat ARO de tijdelijke parkeerplekken niet wil verwijderen, komt niet uit de lucht vallen. Al tijdens de aanleg in 2017 trekken omwonenden aan de bel. In oktober mailt een buur naar de gemeente Epe: ‘Gezien de forse investering die er op dit moment plaatsvindt en de korte gebruiksperiode heb ik er geen goed gevoel bij.’ Een ander mailt: ‘Het blijft mij ook bevreemden dat alle zwarte bovengrond is afgevoerd en niet tijdelijk verwerkt in de groenstrook. Te zijner tijd kan dat dan weer worden gebruikt bij herstel agrarische grond.’