Megavondsten illegaal vuurwerk: in één week bijna 2500 kilo onderschept in regio

Zwaar vuurwerk gevonden in woning Boxmeer

BOXMEER - In een woning aan de Graafseweg in Boxmeer heeft de politie kort voor het weekeinde zes zogenoemde vuurwerkshells gevonden. Die behoren tot de zwaarste soort vuurwerk en worden normaal gesproken niet aan particulieren verkocht. Het spul is in beslaggenomen en tegen de bezitter ervan proces-verbaal opgemaakt.

4 december