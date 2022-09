Mehmet Kiliçsoy werd doodgeschoten, maar voor wie waren de kogels eigenlijk bedoeld?

Met video Ruim 1,1 miljoen kijkers zien violiste Eline (11) jury omverbla­zen in Holland’s Got Talent

Het was gisteravond de 11-jarige Eline die zowel de jury als het publiek van Holland’s Got Talent omverblies met haar vioolspel. Meer dan 1,1 miljoen mensen zagen hoe Marc-Marie Huijbregts zo onder de indruk van het jonge meisje was, dat hij een golden buzzer uitdeelde. ‘Je bent echt exceptioneel goed’, jubelde Edson da Graça.

