Meisje (14) zwaar mishandeld in speeltuin na opmerkingen over haar geslacht

Een minderjarige is maandagmiddag door een groep van vier à vijf jongens mishandeld in een speeltuin in Amstelveen na opmerkingen over haar geslacht. Ze liep een kaakfractuur en gebroken neus en tanden op. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Het slachtoffer, een meisje van 14 jaar, werd rond 14.15 uur door een groep van vier à vijf jongens tussen de 11 en 15 jaar mishandeld in een speeltuintje aan Albert van Dalsumlaan in de wijk Westwijk. Na de mishandeling is de groep weggelopen in de richting van het Westwijkplein.

De vader van het slachtoffer heeft een bericht met een foto van zijn ernstig toegetakelde dochter op LinkedIn geplaatst. Hij schrijft dat zijn dochter meermaals werd toegeschreeuwd met de vraag of ze een jongen of een meisje was. ‘Dat maakt toch niet uit’, reageerde ze eerst, en later met ‘ik ben wie ben en jij mag zijn wie je wil zijn’.

Gebroken neus en kaak

‘Dat zinde de jongen niet,’ schrijft de vader. ‘Met diverse slagen in haar gezicht brak hij haar neus, diverse tanden, sloeg haar een kaakfractuur en liep ze meerdere ernstige verwondingen op in het gezicht.’

De vader is verbijsterd. ‘Waarom zou je zoiets doen? Mijn dochter Frédérique is niet transgender, maar zegt gewoon dat ze is wie ze is. Dat zo’n zin zoveel boosheid en agressie heeft opgewekt. Hij slaat haar gewoon helemaal de tering.’

De politie bevestigt dat het om de mishandeling in Westwijk gaat. Over het motief van de mishandeling en de aard van de verwondingen doet de de politie geen uitspraken. Er is nog geen aangifte binnen, maar ‘de recherche is op de hoogte, net als Roze in Blauw’, aldus een woordvoerder over de politiedienst die zich bezighoudt met het bestrijden van geweld tegen lhbti.

Mensen die iets hebben gezien van de mishandeling worden opgeroepen de politie te informeren.