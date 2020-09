Meisje (15) uit Boxtel dat tien dagen vermist was, is terecht

video LIVE | Rechtszaak tegen verdachten moord advocaat Wiersum hervat

9:35 In de beveiligde rechtbank op Schiphol is vanmorgen het proces hervat tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om Moreno B. en Giërmo B. en Anouar Taghi, de neef van Ridouan Taghi. Het is voor het eerst dat de drie verdachten tegelijkertijd voor de rechter verschijnen. Verslaggever Yelle Tieleman is er bij en doet verslag.