Meisje (17) komt om het leven bij aanrijding met vrachtwagen op N348

Graafse judoka Guusje Steenhuis verovert zilveren EK-medaille en lijkt zeker van Olympische Spelen

18 april LISSABON/GRAVE - Judoka Guusje Steenhuis heeft Europees zilver veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De 28-jarige Graafse verloor zondag in de eindstrijd van de EK in Lissabon van de Poolse Beata Pacut. Ze kreeg in de finale in de golden score haar derde straf.