Meisje (4) ernstig gewond door aanrijding met auto in Aerdt

Door onbekende oorzaak kwam een automobilist in botsing met het kindje, dat aan het fietsen was. De fiets van het slachtoffertje kwam onder de auto terecht. Onder andere een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie.



Het kind is per ambulance met spoed overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen onder begeleiding van een arts uit de helikopter.



De politie heeft rond het ongeval een afzetting geplaatst om de sporen te kunnen onderzoeken.