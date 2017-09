'Meisje overleden bij aanrijding door vrachtwagen zonder bestuurder'

Docent wil ook wel een week staken als het moet

7:16 NIJMEGEN - Verreweg de meeste basisschoolleraren in het land leggen aanstaande donderdag het werk neer. Sterker nog, een ruime meerderheid van hen is zelfs bereid een week te staken, als ze daarmee voor elkaar krijgen wat ze willen: minder papieren rompslomp, meer loon, en meer 'handjes in de klas'.