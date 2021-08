Meisje wordt midden in de nacht met ouders van binnenschip gered na koolmonoxide-alarm

Woordvoerder Wim van Eck van Veiligheidsregio Flevoland over koolmonoxide: ,,Dat is een niet waarneembaar gas dat dodelijk kan zijn.’’

Klein meisje

De Relinquenda is een vrachtschip van 67 meter lang en 7,2 meter breed dat onderweg is van Zwartsluis naar Utrecht.

Het schip is eigendom van het Apeldoornse gezin Noordzij dat liever niet de voornamen terugziet in de media. Mevrouw Noordzij over de nachtelijke reddingsactie: ,,Onze CO melder ging af in de woonkamer en toen hebben we gecheckt waar het vandaan kwam. Het bleek te gaan om de accu’s.’’