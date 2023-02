Melvin vindt geluidshinder van padelbanen eigenlijk gezeur: ‘Maar je zal er maar naast wonen’

Kinderen die moeilijk meekomen, zitten hier in aparte klas: ‘Mijn aandacht verslapt nooit’

Een speciale klas voor kinderen die niet kunnen meekomen. Het SBO Kindcentrum in Rotterdam-IJsselmonde - voor kinderen met lichte problematiek - zet zich sinds januari in voor kinderen voor wie ook de reguliere klassen te hoog zijn gegrepen. ,,Hier is het veel rustiger.”

12:59