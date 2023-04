Menselijke botresten op de Veluwe • Tweede verdachte opgepakt voor fatale steekpartij Nijmegen

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | In Rusland opgepakte journalist uit VS verliest beroep voorarrest

De in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft in voorlopige detentie. Hij had beroep aangetekend tegen zijn voorarrest, maar dat is dinsdag afgewezen door een rechtbank in Moskou. Intussen bezocht de Oekraïense president Zelensky zijn troepen in het oosten van het land. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.