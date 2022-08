Mensen met allergie voor wespensteek hebben zware zomer, maar daar ís iets aan te doen (alleen kent bijna niemand het)

Joop van de Wijngaart (75) uit Harderberg is allergisch voor wespensteken. Naar deze zomer, een zomer vol wespen, kijkt hij niet uit. ,,Ik zal niet zeggen dat ik panisch ben, maar wij hebben een bloemrijke tuin en daar kom ik nu niet graag. Eten doe ik er sowieso niet. En terrassen van pannenkoekenrestaurants mijd ik ook... Het is een klein beestje, maar de gevolgen van een prik kunnen dodelijk voor me zijn.”