Mensen met een goed inkomen hebben geen recht op een goedkoop huurhuis

Achil­les-documentai­re: FC Hoogmoed komt ten val

7:00 GROESBEEK - Hoeveel hoogmoed is er nodig om een traditierijke, mooie dorpsclub af te breken? Op die vraag geeft de documentaire 'Voetbal is oorlog', over de teloorgang van Achilles'29 in de eerste divisie, antwoord.