Mensen moeten zelf weten met welk vervoermiddel ze naar een demonstratie willen gaan.

Aantal meldingen besmet voedsel stijgt explosief: is ons eten nog wel veilig?

7:45 Het aantal meldingen door fabrikanten van besmet voedsel is in drie jaar tijd meer dan verdrievoudigd. In 2015 ontving de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) duizend meldingen van producten waarop ziekmakende bacteriën als listeria en salmonella zijn aangetroffen, vorig jaar stopte de teller pas na 3200 registraties.