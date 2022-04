Mensen veranderen zodra ze een uniform of een soort uniform aan krijgen

Update + Video Gewapende overval op hoogbe­jaard echtpaar in Eindhoven: ‘De brutali­teit van die jongens om zoiets te doen’

EINDHOVEN - Een hoogbejaard echtpaar is donderdag in hun woning overvallen onder bedreiging van een slag- of stootwapen op de Vestdijk in Eindhoven. Dat meldt de politie. Er zouden drie personen betrokken zijn geweest bij de overval.

18:04