Mercedes in puin terwijl eigenaar plaspauze houdt

video Jongeren in Winterswijk gewaarschuwd: ‘Fungeer niet als geldezel’

10:33 WINTERSWIJK - De politie en het jongerenwerk beginnen in Winterswijk een campagne op middelbare scholen om jongeren te waarschuwen niet als ‘geldezel’ voor criminelen te fungeren. Reden is een brief waarin wordt gesteld dat dit al zou gebeuren.