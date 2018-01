'Met 3.000 liter verf los ik de A4-files op'

Soms staat Sjoerd van der Hoorn (31) wel twee uur per dag vast op de A4, wanneer hij vanuit zijn woonplaats Leimuiden naar zijn werk in Rijswijk rijdt en vice versa.

"Ik ben het zat, vijf jaar lang, bijna elke dag", zegt Van der Hoorn over de problematische autosnelweg in het westen van het Groene Hart. Met lede ogen ziet hij toe hoe het vele gesleutel aan de weg averechts heeft gewerkt. In de VID file top 50 van dit jaar staan negen A4-locaties.

Tijdens het tijdrovende filetrammelant, als ook thuiswerken geen zoden aan de dijk zet, gaan de raderen draaien bij de softwareontwikkelaar. "Het viel me op dat tussen Den Haag en Leiden de linkerbaan drie keer ophoudt. Daardoor moeten auto's steeds ritsen. In combinatie met de vele op- en afritten ontstaat er door al die verschuivingen en versmallingen steeds file."

Quote Als Rijkswaterstaat de weg een week afsluit, wil ik best een week gaan kwasten Sjoerd van der Hoorn (31) De Leimuidenaar heeft nu het ei van Columbus uitgevonden: pas de wegbelijningen tussen pakweg Hoofddorp en Rijswijk aan en er zal veel fileleed bespaard blijven. Er vervallen in zijn gedachte door de lijnen anders neer te leggen op- en afritten. Ook komen barricades tussen de linkerrijstroken en de rechterstrook, zodat er niet onnodig ingevoegd hoeft te worden. Er verdwijnen ook weefpunten en ritspunten. Zo blijven de linkerbanen 'doorrijwegen' en is alleen de rechterkant bedoeld om in- en uit te voegen.

Kwast en

Echt grote ingrepen zijn niet nodig, denkt Van der Hoorn. Hij is met een online crowdfundingsactie gestart in de hoop zestigduizend euro te verzamelen. Wat hij ermee gaat doen? 3.000 liter wegenverf bestellen. "Het is een beetje een ludieke manier om de aandacht te vestigen. Maar als Rijkswaterstaat zegt: 'We sluiten de A4 een week voor je af', dan ga ik zelf wel een weekje kwasten."

De dertiger heeft, hoewel de teller pas op 80 euro staat, in ieder geval al een gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat afgedwongen.