Met de bus van Nijmegen naar de grens: ‘We hebben in elk geval meer dan genoeg opvangplekken’

Ontstane situaties De verkiezin­gen die bedolven raken onder het oorlogsge­weld

In normale tijden zou Mark Rutte al twee weken door het land cruisen, vooruit gesneld door nijvere VVD’ers die koffiehoekjes in zouden richten op marktpleinen en in dorpsstraten. ‘Bakkie doen met Mark’, gezellig. We zouden al weken bedolven worden onder de selfies van de grijnzende minister-president in spijkerbroek en op gympen.

9:59