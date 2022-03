Met de bus van Nijmegen naar de grens: ‘We zullen zien wat we aantreffen’

Jongetje (1) en meisje (4) gewond bij dramatisch ongeluk in Overijssel

Bij het dramatische ongeluk dat gisteren plaatsvond in Nieuwleusen zijn twee kleine kinderen betrokken. Het gaat om een jongetje van 1 jaar oud en een meisje van 4 jaar. Zij zaten bij een vrouw (29) in de auto die te water raakte na een botsing met een busje. Het meisje werd in zorgelijke toestand afgevoerd door een traumahelikopter.

