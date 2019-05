Met de PandaDroom stopt ook de ingewikkelde samenwerking tussen de Efteling en het WNF: ‘Het was soms knokken’

Man (33) die als baby werd achtergela­ten op vliegveld vindt eindelijk zijn ouders

8:27 Een man die 33 jaar geleden als pasgeboren baby werd achtergelaten op het toilet van de Britse luchthaven Gatwick in Londen is erin geslaagd zijn ouders op te sporen. Waarom Steve Hydes te vondeling werd gelegd, zal echter altijd een raadsel blijven: zijn moeder is inmiddels overleden.